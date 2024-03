Strage di Erba | al via oggi il processo bis per decidere sulle richieste di revisione

(Di venerdì 1 marzo 2024) A diciassette anni dai terribili fatti della “di” la colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi continua a non convincere tutti.è il giorno in cui la coppia di coniugi scoprirà se la speranza di rivedersi fuori dal carcere e di tornare a vivere in libertà sia perseguibile, o se l’ergastolo sarà L'articolo proviene da Il Difforme.

Non potranno essere inquadrati durante l'udienza per l'istanza di revisione del processo Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per la Strage di ... (quotidiano)

Brescia, 1 mar. (Adnkronos) – “Un can can mediatico, incontri pubblici e in tv, le statue di Olindo e Rosa apparse magicamente a Erba . Il popolo ha diritto ha ... (calcioweb.eu)

Strage Erba: Olindo e Rosa, 'no alle riprese tv': Non potranno essere inquadrati durante l'udienza per l'istanza di revisione del processo Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per la Strage di Erba del dicembre 2006. Sono stati loro ...ansa

Strage Erba: avvocato generale Stato, 'manifesta inammissibilità richiesta prova': Brescia, 1 mar. (Adnkronos) - "Siamo di fronte a una manifesta inammissibilità delle richieste di prova" da parte della difesa dei coniugi Romano. Lo sostene l'avvocato generale dello Stato Domenico C ...lanuovasardegna

Strage Erba: avvocato generale Stato, 'limite superato, solo suggestioni mediatiche': Lo sostene l'avvocato generale dello Stato Domenico Chiaro che, insieme al procuratore generale di Brescia Guido Rispoli, rappresenta la pubblica accusa nel processo di revisione sulla Strage di Erba ...affaritaliani