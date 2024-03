Strage del pane | Onu chiede indagine indipendente – Ascolta

È stata Rinviata al 16 aprile l’udienza per la revisione del processo sulla strage di Erba , che ha visto condannati all’ergastolo in via definitiva i coniugi ... (tpi)

«Tutte le prove chieste dalla difesa sono inammissibili perchè o non hanno carattere di novità o non sono dotate di adeguata rilevanza probatoria». E’ un ... (gazzettadelsud)

Strage Erba: difesa Olindo e Rosa, 'dimostreremo ammissibilità nostre prove': Lo afferma Fabio Schembri, difensore di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo per la Strage di Erba, alla fine dell’udienza del giudizio per la revisione del caso.lagazzettadelmezzogiorno

Strage Erba, legali Azouz Marzouk: "Non ha sempre pensato che fossero stati Olindo e Rosa": il tunisino che nella Strage di Erba ha perso nella Strage la moglie Raffaella Castagna e il figlio Youssef. Gli avvocati, nel giorno che apre la revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, ...tgcom24.mediaset

L'avvocato di Carandente e Fina risponde alle accuse di Giovanni Barreca sulla Strage di Altavilla Milicia: Le indagini sugli orrori della Strage di Altavilla Milicia hanno raggiunto un nuovo ... ha replicato alle accuse mosse da Giovanni Barreca. Lo ha fatto, il legale del Foro di Crotone, attraverso le ...notizie.virgilio