Strade Bianche 2024 | tutti gli italiani in gara Formolo e Bettiol capitani | da seguire Bagioli e Rota

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si avvicina la prima grande classica che vede diversi big al via: si tratta dellasulledel Chianti, in Toscana, quest’anno allungata a 215 km e che ogni anno di più ha le sembianze di una sesta Classica Monumento. Denominata anche “la Classica del Nord più al sud”, quest’anno questa corsa giunge alla 18a edizione e per trovare l’unica vittoria italiana bisogna risalire al 2013, quando si impose Moreno Moser. Quest’anno saranno addirittura 37 gliin partenza in questa corsa, ma non sarà semplice provare ad imporsi. Dasarà la prova di Davide, che essendo passato alla Movistar, avrà finalmente il ruolo da capitano. Praticamente sempre gregario nella super squadra della UAE Team Emirates, quest’anno potrà avere maggiore libertà e cercherà di ...