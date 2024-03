Strade Bianche 2024 | Tadej Pogacar debutta e vuole subito vincere sullo sterrato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si apre la stagione delle classiche in Italia: atteso grandissimo spettacolo in Toscana per l’edizione numero diciotto della. Partenza ed arrivo in quel di Siena, 215 chilometri: un fascino unico che con il passare degli anni continua a crescere, anche per la qualità degli uomini al via. PERCORSO Cambiato notevolmente il percorso rispetto alle passate stagioni: trenta chilometri in più, aggiunti anche tratti di. I settori saranno quindici con circa settanta chilometri da percorrere sulle. Sarà particolarmente già il secondo settore, quello di Bagnaia (2,2 km al 6,4%). Corsa che potrebbe già salire di tono tra Lucignano d’Asso e Pieve a Salti, con strada costantemente in sali e scendi e strappi in doppia cifra. Il tratto di Monte Sante Marie sarà il più duro in ...