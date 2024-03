Strade Bianche 2024 in tv | percorso | altimetria | orari e favoriti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Siena, 1 marzo– È iniziata la stagione del ciclismo e arrivano anche le corse più importanti. Le gare di un giorno - in attesa della Sanremo che aprirà il programma delle classiche monumento - iniziano con l’attesissima e spettacolare, fissata in calendario sabato 2 marzo. Corsa dura, con 12 settori di sterrato nelle colline senesi, con sali e scendi che spaccheranno le gambe dei corridori e poi il gran finale su Fontebranda con pendenze in doppia cifra per arrivare a Piazza del Campo. Gara per scattisti, corridori di tenuta su lungo chilometraggio, oltre 200 chilometri, adatta ai campionissimi e con un albo d’oro che parla chiaro. Questi gli ultimi vincitori: Pidcock 2023, Pogacar 2022, Van der Poel 2021, Van Aert 2020 e Alaphilippe nel 2019. La gara, con questa denominazione, si corre dal ...