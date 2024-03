Strade Bianche 2024 | è Pogacar il grande favorito nei pronostici

(Di venerdì 1 marzo 2024) Lestanno diventando il primo appuntamento di riferimento della stagione tradizionale nel vecchio continente in un ruolo che fino a qualche anno fa apparteneva alla Tirreno-Adriatico. Una corsa moderna e particolare, insolita con i suoi tanti tratti di sterrato, durissima e dal fascino crescente tanto che in molti vorrebbero inserirla nell’elenco delle classiche InfoBetting: Scommesse Sportive e

Si apre la stagione delle classiche in Italia: atteso grandissimo spettacolo in Toscana per l’edizione numero diciotto della Strade Bianche . Partenza ed ... (oasport)

Moreno Moser: “Sono l’unico ad aver vinto le Strade Bianche. Al ciclismo italiano manca un Sinner”: Nei suoi primi 17 anni di vita la Strade Bianche ha avuto un solo vincitore italiano. Nel 2013, anche sfruttando il grande lavoro del compagno di squadra Peter Sagan, Moreno Moser arrivò tutto solo in ...repubblica

Ciclismo, Strade Bianche 2024: tutto pronto a Siena per la diciottesima edizione della gara per professionisti. Diretta tv in chiaro: SIENA – Torna a Siena la gara ciclistica Strade Bianche. Domani, sabato 2 marzo 2024 andrà in scena l’edizione numero 18 de “La classica del nord più a sud d’Europa” che aumenta il chilometraggio e i ...firenzepost

La ricerca del futuro nel passato. Perché il ciclismo corre sulla ghiaia: Sugli sterrati del senese si tiene sabato 2 la “Strade Bianche”, con arrivo in piazza del Campo: un omaggio ai pionieri di questo sport. Da questa tendenza è nata la specialità gravel, che ha cambiato ...editorialedomani