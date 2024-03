Strade al buio addio | via ai lavori Ora i lampioni diventano smart

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024)allebuie, sono partiti iper il rifacimento completo dell’illuminazione pubblica. Attesi da anni, sono finalmente iniziati iche porteranno, nel giro di 9 mesi, al rinnovamento completo dell’illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale. Un intervento di cui si erano gettate le basi già nel precedente mandato amministrativo con l’indicazione del project financing come strumento per raggiungere l’obiettivo. "L’iter burocratico e l’impegno finanziario - spiega una nota del Comune - hanno richiesto sforzi durati anni per concretizzarsi, con il fine ultimo di una definitiva riqualificazione energetica, che comprendesse l’adeguamento tecnologico e normativo degli impianti, la fornitura di energia, la conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e la ...