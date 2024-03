Stoviglioteca | ecco cos' è

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 1 marzo 2024) Le feste spesso implicano spreco: piatti, forchette e bicchieri monouso non sono il massimo per la sostenibilità (anche quelli di carta). Combattere spreco e promuovere un'economia circolare si può, rivolgendosi alle stoviglioteche, per esempio