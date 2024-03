Stop ai treni fra Pistoia e Montecatini nel fine settimana del 9-10 marzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Firenze, 12024 - Ancora lavori di Rete Ferroviaria Italiana per il raddoppio ferroviario traTerme, sulla linea Firenze––Viareggio. La circolazione deitraTerme sarà sospesa dalle 15 di sabato 9 e per tutta la giornata di domenica 10. Prevista la realizzazione delle opere lungo linea per il completamento della piattaforma ferroviaria e la realizzazione delle barriere antirumore, con posa delle pannellature fonoassorbenti e dei sostegni, nei comuni di, Serravalle Pistoiese e di Pieve a Nievole. Proseguono le opere per i piazzali e gli accessi di emergenza ubicati agli imbocchi della nuova galleria di Serravalle Pistoiese, nonché i lavori relativi alla ...