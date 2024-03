L'ufficio del personale dello Stato maggiore dell'Esercito ha disposto la sospensione dal lavoro per il generale Vannacci , indagato in due procedimenti (ilgiornale)

Stop ai servizi per disabili a Caserta , Gemma e Napoletano (Fdi): “Commissariare il settore”. “Da oggi gli operatori socio-sanitari non presteranno più il ... (2anews)

Stop ai servizi per disabili a Caserta: "Da oggi gli operatori socio-sanitari non presteranno più il loro servizio alle famiglie con un disabile nella città di Caserta. Il motivo sembra sia il ...2anews

Stop ai fondi all’Unrwa: è colpa dell’occupazione israeliana se la guerra a Gaza continua: "La decisione dei Paesi finanziatori di sospendere i fondi proprio nel momento di maggiore crisi umanitaria mai sperimentato dalla popolazione della Striscia appare puro cinismo" ...ilfattoquotidiano

Stop deiezioni canine in strada in arrivo vigilantes in borghese: Ventimiglia rilancia la strategia delle guardie utilizzata per controllare Il cimitero di Roverino. I controlli prenderanno il via tra pochi giorni ...ilsecoloxix