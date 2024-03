Sting | “Il match con The Undertaker sarebbe stato indimenticabile”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Per oltre vent’anni, i fan del wrestling hanno sempre desiderato che Thesi affrontassero sul ring. Quest’ultimo ha fatto il suo debutto in WWE nel 2014, all’epoca i fan speravano di poter finalmente assistere all’incontro dei sogni. Tuttavia, ciò non è mai accaduto e rimarrà per sempre uno dei più grandi momenti “what if” del wrestling. Parlando con CBS Sports,ha parlato del mancato scontro con il Phenom. Le sue parole “Penso che se si fosse fatto,stata una serata che tutti avrebbero ricordato e mai dimenticato. Ne parlerebbero ancora oggi. Ma non andò così. Facemmo una WrestleMania con Triple H e poi unper il titolo mondiale con Seth. Il tutto era condito dalla speranza di poter sfidare in qualche modo Taker. Ho avuto tante idee nel corso degli ...

AEW: Sting rivela il suo più grande rammarico: Nel corso di un'intervista, Sting che come sappiamo a Revolution dirà addio al wrestling, ha rivelato il suo rammarico ...spaziowrestling

Sting: "Il mio match contro Undertaker sarebbe stato indimenticabile per i fan": Nella sua ultima intervista, lIcona della AEW che si sta per ritirare torna a parlare del dream match mai avuto con il becchino della WWE ...msn

AEW Revolution on TV 2024: How to watch and live stream: As part of the card, Sting will compete in his final match alongside Darby Allin as they face The Young Bucks in a world tag team duel. Elsewhere, shock AEW world champion Samoa Joe will put his title ...radiotimes