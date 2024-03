Stellantis annuncia la nuova Fiat Panda | la “Pandina” sarà prodotta a Pomigliano d’Arco

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 1 marzo 2024) Arriva la”. Uno dei modelli più venduti dellae che hanno fatto la storia dell’automobilismo in Italia, torna sul mercato in una serie speciale. La versione ibrida dellaè stata presentata dall’ad del marchio del gruppo, Olivier Francois, nello stabilimento di, nel Napoletano, dove la citycar vienedal 2011. Il lancio della“Laè un omaggio all’amore degli italiani per la” hato Francois, svelando il nuovo modello nel giorno dell’anniversario del lancio della, il 29 febbraio del 1980, presentata dall’allora Presidente della ...