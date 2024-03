Star Wars | Hayden Christensen lottò con Di Caprio per Anakin | “Non avevo possibilità”

(Di venerdì 1 marzo 2024)torna ancora una volta a parlare del suo ruolo più famoso, quello del giovaneSkywalker nella trilogia prequel dirivelando come, a un certo momento avesse temuto di non poter più avere la parte, dopo essere venuto a conoscenza del supposto coinvolgimento di Leonardo Di, un altro giovane nome allora in piena ascesa, dopo il successo di Titanic., in un’intervista esclusiva ad Empire, ha parlato anche di cosa ha significato per lui vestire i panni di un personaggio così iconico Leggiamo le sue parole, riportate da Variety: “sentito dire che avevano chiamato anche Leonardo e altri; in quel momento ho pensato che, per me, il ruolo difosse fuori discussione, e la cosa ...

