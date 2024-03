Standind ovation ieri sera a San Giovanni per “L’acqua cheta”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Arezzo, 01 marzo 2024 – E' finita con applausi a scena aperta, dopo quasi due ore e mezzo di spettacolo davvero piacevole, che ha divertito, e non poco, le tantissime persone chehanno gremito fino all'ultimo posto il cinema teatro Masaccio di San. C'era il debutto ufficiale della Compagnia di'Fico, formata da un gruppo di appassionati valdarnesi, che ha messo in scena una delle operette più amate dal pubblico di ogni tempo: “”, in tre atti, di Augusto Novelli. Lo spettacolo è stato realizzato con il patrocinio del comune di SanValdarno e in collaborazione con la Pro Loco. Attrici e attori bravissimi, che hanno regalato al pubblico unata con il sorriso. Anche con momenti particolari, come la sfilata del coro delle ...