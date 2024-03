Stalli off limits | via al presidio sotto al Comune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) ’Massa insorge’ e ’Rivoluzione Allegra’ indicono una manifestazione di protestailil 9 marzo alle 18 per affrontare le recenti problematiche il parcheggio nell’area ex Cat, oggi interessato dai lavori del Pnrr. Marco Lenzoni di ’Massa insorge’: "È fondamentale agire ora per garantire soluzioni sostenibili per i cittadini". Giulio Milani, presidente di ’Rivoluzione Allegra’, aggiunge: "Questa situazione richiede un’azione decisa e coordinata. Siamo qui per difendere i diritti dei cittadini e trovare soluzioni condivise". "Il disastro della chiusura del parcheggio all’ex Cat creerà gravi problemi anche agli utenti e malati che vanno quotidianamente al distretto sanitario – prosegue Lenzoni –. Noi invece intendiamo rilanciare la questione dell’inutile e dispendioso distretto sanitario sui binari alla stazione, una follia che lascerà il ...