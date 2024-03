“Sta per fare la sua mossa” Grande Fratello | la vendetta di Varrese è pronta | non ha perdonato i giovani

(Di venerdì 1 marzo 2024) In pochi hanno dubbi,sta preparando la sua personale ‘’ contro i. Il concorrente delnon ha digerito la nuova nomination di mercoledì e presto, è sicuro parte del pubblico, farà la suaè stato protagonista di uno scontro acceso con Letizia nel dopo puntata, erano volate parole grosse e l’attore era sembrato categorico nel dire: “Noi due abbiamo chiuso”. Meno di 24 ore dopo, però, la situazione si era ribaltata. >> “Lui? Non posso più nascondermi…”., Anita confessa tutto ae Rosy: è scoppiato l’amoreaveva fatto pace con Letizia ed i commenti erano fioccati: “Ma io mi chiedo come fanno a litigare a morte ...

Gravissimo errore della polizia che ha confuso l’uomo con uno dei criminali rilasciati in America negli ultimi giorni Un ex detenuto a Melbourne era stato ... (cityrumors)

Poste Italiane: il quadro tecnico sta migliorando: Difficile per adesso ipotizzare un’inversione ribassista di tendenza: un’eventuale correzione troverà infatti un primo supporto in area 10,32-10,30 e un secondo sostegno a ridosso dei 10,10 euro.milanofinanza

Anas,abbattuto diaframma galleria su Statale 106 in Calabria: E' stato abbattuto il diaframma della canna sud della Galleria Roseto 1, lunga circa 1.200 metri, del terzo macrolotto dei lavori sulla statale 106 che Webuild sta realizzando per conto di Anas e che ...ansa

Take Five: La sofferenza per l'inflazione è finita: I dati sull'inflazione provenienti dagli Stati Uniti, dall'Europa e dal Giappone faranno da cornice alla settimana, mentre i policymaker si riuniranno per discutere su come riavviare il motore della c ...reuters