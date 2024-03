Sputi | urina e sassi contro il guardalinee | è bufera

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 1 marzo 2024) Eliminazione dalla Coppa Italia Dilettanti e squalifica record per l'Osimana. La squadra di Osimo, in provincia di Ancona, sconfitta due volte tra l'andata e il ritorno dalla formazione umbra dell’Atletico BMG, dovrà giocare per un anno e mezzo a porte chiuse: una stangata con pochi precedenti...