Sprangate a un ragazzo Cinque denunce

(Di venerdì 1 marzo 2024) Lo hanno circondato e poi colpito con spranghe in ferro e martellate. La vittima si è salvata perché è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto, ma poi è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni per un trauma cranico e la frattura di un braccio, ha subito alcuni interventi chirurgici ed è stato costretto a una lunga degenza. L’episodio sul quale ha indagato la polizia è avvenuto nel centro commerciale di Cremona Po il 23 novembre. In quella data un indiano di 25 anni si era recato nel centro commerciale, arrivando in città con un treno per poi portarsi a Cremona Po, dove però era stato notato, raggiunto e fermato daconnazionali che, per motivi ancora non ben definiti, lo avevano circondato e picchiato a sangue. Un vero e proprio regolamento di conti tra iche avevano colpito il connazionale senza alcuna pietà e che si era salvato ...