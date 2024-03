Sport Roma – De Gregorio-Muro Cs | “Rinuncia forzata ai Mondiali di Atletica un danno per l’Italia Ora investimenti per eventi sportivi internazionali d impiantistica”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 1 marzo 2024) “La candidatura diaididel 2027 aveva ottime chances di riuscita. La, dovuta alla mancanza di una garanzia governativa, rappresenta un graveper la Capitale, per l’italiana che tanti successi sta raccogliendo, per loin generale e per l’immagine del nostro paese all’estero. È necessario che queste importanti iniziative di promozione delloriprendano con forza e determinazione e col dovuto sostegno governativo. Auspichiamo anziconsiderevoli sia per l’organizzazione diiviche per moderni impianti polivalenti. La nostra proposta di realizzare il Palazzo ...