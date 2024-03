Sport in tv oggi venerdì 1° marzo | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in1°: inil tennis con i tornei ATP e WTA, i motori con la F1, l’atletica con i Mondiali indoor, gliinvernali con sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon, sci alpinismo, bob e pattinaggio artistico, il basket con l’Eurolega, il calcio con la Serie A, e molto altro. Alle ore 17.00 italiane andranno in scena le qualifiche del GP del Bahrain, prima tappa del Mondiale 2024 di F1: sarà sul tracciato di Sakhir che si deciderà il primo poleman dell’anno e l’attesa è tutta per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, che proverà a battere il vincitore dello scorso campionato, il pilota neerlandese della Red Bull Max Verstappen. Dopo lo spostamento della gara di ieri, scatterà ...