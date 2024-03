Marco Checchetto racconta il numero in uscita con Panini il 28 marzo: “Questa volta Peter diventerà Spider-Man non per caso, ma perché sceglierà di esserlo” (repubblica)

Uno scatto condiviso online da Tom Hardy , realizzato sul set del film, conferma il legame tra Venom 3 e Spider-Man : No Way Home . Una nuova foto dal set del ... (movieplayer)

Spider-Man, Thomas Haden Church ammette: "Sarei disposto a riprendere il ruolo di Sandman!": L'attore Thomas Haden Church ha raccontato che sarebbe felice di riprendere il ruolo di Sandman in un film su Spider-Man se gli venisse offerta la possibilità.movieplayer

Venom 3: una nuova foto dal set di Tom Hardy conferma il legame con Spider-Man: No Way Home: Uno scatto condiviso online da Tom Hardy, realizzato sul set del film, conferma il legame tra Venom 3 e Spider-Man: No Way Home.movieplayer

Venom 3, Tom Hardy potrebbe aver appena svelato un legame con Spider-Man: No Way Home: Si tratta infatti dello stesso look "sfoggiato" nella scena post-credit di Spider-Man: No Way Home, a suggerire che proprio quello potrebbe essere il momento da cui prende le mosse il tanto atteso ...cinema.everyeye