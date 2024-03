Spesi 1 | 7 miliardi in 4 anni per medici e infermieri gettonisti “Soldi a poche società invece di assumere in pianta stabile e aumentare gli stipendi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dal 2019 al 2023 isono costati 1,7di euro.pubbliciper pagarelibero professionisti che, appoggiandosi a cooperative oprivate, stipulano contratti con il Sistema Sanitario Nazionale, in drammatica carenza di organico.a fondo perduto, per spese “vive”, che escono dal pubblico ed entrano nelle casse del privato, senza risolvere davvero il problema che c’è alla base. Una soluzione tampone da quasi duedi euro che le aziende sanitarie contabilizzano alla voce “beni e servizi”, per non sfondare, almeno sulla carta, il tetto di spesa per le assunzioni del personale stabilito dalla legge. In realtà si tratta di fondi utilizzati per corrispondere le paghe (alte) ...