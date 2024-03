Sperlonga | detenzione abusiva di munizioni | beccato in casa con 17 cartucce

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

1 marzo 2024 – I carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà un cittadino classe 45 residente aper il reato didi. Il predetto, è stato sorpreso a seguito di ispezione domiciliare, effettuata dai miliari per un controllo per i detentori di armi, nell'ingiustificato possesso di n. 16per pistola cal. 38 modello S&W Special, n. 1 cartuccia a palla per fucile calibro 12. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.