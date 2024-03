Spari a Fuorigrotta | a bordo di uno scooter esplodono colpi di arma da fuoco

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri di Bagnoli sono intervenuti circa 30 minuti fa in via delle Scuole Pie, a, dove alcune persone su unoavrebbero esploso alcunid’da. Al momento non risultano feriti. Sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, che stanno indagando per chiarire dinamica e matrice dell’episodio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Raffica di Spari dai kalashnikov a Bagnoli: terrore nel quartiere: La scorsa notte i carabinieri - allertati dal 112 - sono intervenuti a via Antonio Della Valle per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Poco prima ignoti avevano esploso due o più colpi calibro 7 ...napolitoday