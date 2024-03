Sparatoria a Montichiari | l’imprenditore Angelo Ferandi ferito da diversi colpi d’arma da fuoco | è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) Agguato adavenerdì sera alle 19 a, in provincia di Brescia., titolare dell’azienda Cavifer, è rimastomentenei pressi della sua ditta: alcune persone di identità e numero ignoto lo aspettavano fuori e quando è uscito gli hanno sparato, che ha 52 anni, è statoto a una gamba e un braccio. Sul posto intervenute un’ambulanza e un’automedica, coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Il personale sanitario, dopo averlo stabilizzato, lo ha portato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni sono gravi ma non sembra essere in pericolo ...