Spagna | chief development officer ZTE sottolinea innovazione | cooperazione

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Barcellona, 01 mar – (Xinhua) – Le aziende cinesi stanno infondendo vitalita’ all’scientifica e tecnologica globali, ha dichiarato a Barcellona Cui Li,di ZTE, in un’intervista rilasciata a Xinhua durante il Mobile World Congress (MWC). L’evento di quest’anno ha attirato oltre 300 aziende cinesi in tutto l’ecosistema delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, contribuendo allo sviluppo digitale globale, ha dichiarato Cui Li. Al MWC, la ZTE ha presentato le sue innovazioni end-to-end, tra cui le soluzioni per siti a zero emissioni di carbonio in Europa, il primo tablet al mondo 5G+IA 3D di nuova generazione, il Nubia Pad 3D II, e la soluzione 5G-Advanced del marchio. “Ritengo che questo forte impulso allo sviluppo (da parte delle aziende cinesi) non solo ...