Spaceman | la recensione | 2024 | odissea nell’amore

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il film:. Regia: Johan Renck. Cast: Adam Sandler, Carey Mulligan, Kunal Nayyar, Lena Olin, Isabella Rossellini, Paul Dano. Genere: fantascienza, drammatico. Durata: 121 minuti. Dove l’abbiamo visto: alla Berlinale, in lingua originale. Trama: Un astronauta è alle prese con dei dubbi esistenziali mentre cerca di completare la sua missione nello spazio. È dal 2015 che, salvo occasionali uscite tecniche in ottica premi, Adam Sandler non è protagonista di un film live-action destinato alla sala, avendo firmato un accordo con Netflix che il comico statunitense continua a rinnovare. Principalmente si tratta di un modo per continuare a produrre con la sua società Happy Madison, realizzando titoli in cui recita o lui o qualcuno dei suoi sodali storici (tra cui Kevin James e David Spade). Ma capita anche che l’attore ...

