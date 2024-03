Sorpresa Napoli | ADL già stregato | ha preso un decisione su Calzona

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ci sono novità per quando riguarda il futuro in azzurro di Francesco. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha già deciso cosa fare. Uncosì durante questa stagione non lo si era mai visto. Una prestazione che fa ben sperare per il futuro perché lascia tante sensazioni positive e rievoca alla mente ricordi di un grande, visto poi non troppo tempo fa. Allora bisogna ripartire da queste certezze, da quanto visto a Reggio Emilia, da Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia. Domenica sera allo Stadio Maradona arriverà la Juventus di Massimiliano Allegri. Qui la squadra diè chiamata alla prova del nove. Tutto questo perché una vittoria contro i bianconeri, non solo confermerebbe la “guarigione” del, ma aumenterebbe l’autostima e la speranza dei giocatori che proveranno ad ...