' Sordità pandemia silenziosa' | 7 milioni di italiani con problemi udito | il 30% è over 70

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - Idell'interessano 7di(quasi il 12% della popolazione). In 3 casi su 10, hanno più di 70 anni. Spesso dovute a malattie trascurate, le patologie auricolari possono essere curate, se diagnosticate in tempo, e per questo serve un nuov