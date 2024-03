Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme | paparazzati ieri al concerto di Mr Rain Video

(Di venerdì 1 marzo 2024) I rumor sul ritorno di fiamma trasembrerebbero essere fondati e verificati da testimonianze. Nell’ultimo periodo si è parlato insistentemente della riconciliazione tra ex volti di Uomini e Donne che siconosciuti nel 2021/2022 all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. La relazione, proseguita lontano dalle telecamere di Cinecittà, è stata caratterizzata da tre momenti clou. Prima, l’eclatante proposta di matrimonio sul red carpet del Festival di Venezia, poi la nascita della piccola Céline Blue e infine le accuse reciproche nel salotto di Verissimo. Dopo cinque mesi dalla nascita della primogenita, infatti,ha rivelato a Silvia Toffanin di essere stata tradita da(menzionando ...

Passati 4 mesi dall’annuncio della loro separazione, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno optato per concedere una nuova opportunità alla loro ... (dailynews24)

Dopo il presunto tradimento, le accuse in tv e le lettere degli avvocati, pare essere tornato il sereno tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano . Leggi ... (thesocialpost)

Sophie Codegoni perdona Basciano Le verità sul ritorno di fiamma: Secondo le nuove indiscrezioni sul ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Sono emerse delle foto “segrete” dei due. Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni in merito al ...tvdaily

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: tutta la verità sul ritorno di fiamma: Basciano e Codegoni, emergono nuove scottanti notizie sul loro ritorno di fiamma: tutte le informazioni e gli avvistamenti dopo il viaggio alle Canarie ...rumors

Sophie Codegoni conferma il ritorno con Alessandro Basciano: “Passata la rabbia, vogliamo stare insieme”: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, genitori di Celine Blue, nata nel maggio 2023, erano entrati in crisi lo scorso autunno, pare per un tradimento di lui. In un’intervista-bomba a “Verissimo” ...thesocialpost