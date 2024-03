“Sono innamorata | lui mi piace” Colpo di scena al Grande Fratello | Anita decide di confessare

(Di venerdì 1 marzo 2024) Chiederselo è lecito per chiunque segua il2023. O all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà cipersone che dicono di essere fidanzate quando non lo, oppure Alessio Falsone ha un fascino calamitico. Magari entrambe le cose. Ora ancheOlivieri è capitolata al suo cospetto. Da quanto ha fatto il suo ingresso al2023 in corsa insieme a Simona Tagli, ne ha fatte di ogni genere. Probabilmente se Alessio Falsone fosse entrato a settembre scorso l’edizione avrebbe fatto scintille, altro che Paoleti e Sergetti o chi altri. Perla Vatiero pare cotta, ora confessa ancheOlivieri.confessa sul concorrente: “Mi ...

Branko: “Conosco la data della mia morte. Sono puro, non amo da 40 anni. Paolo Fox Non lo frequento”: Non solo oroscopo e astrologia. Branko si racconta su Fanpage.it, dalla vita privata alla luminosa carriera ricca di incontri importanti come quello con Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. L’astrolo ...fanpage

Sindrome di de Clérambault: che cos'è e come si manifesta il disturbo psicologico conosciuto anche come «erotomania»: Può una fiction aprirci gli occhi sulle fragilità di qualcuno vicino a noi La risposta è sì se, con una scrittura solida e documentandosi, si crea un personaggio affetto da una sindrome particolare e ...vanityfair

Stefania Pezzopane, ho pagato un prezzo per amare Simone Coccia: "Non Sono stata ricandidata in Parlamento dal mio partito ... "Faceva scalpore il fatto che una donna borghese come me, sposata, madre, si fosse innamorata di un giovanotto tatuato che mi corteggiava ...ansa