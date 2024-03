Sondaggi TP | un italiano su due vuole negoziato tra Ucraina e Russia

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nel nostroo settimanale, parliamo di politica estera (focus particolare sull’) e sulle conseguenze della sorprendente sconfitta del centrodestra in Sardegna. Partiamo proprio dalla principale domanda di politica interna.TP: opinioni diverse su effetti delle elezioni in Sardegna Tra gli argomenti chiave della settimana politica non può non rientrare la vittoria di Alessandra Todde, pentastellata e sostenuta anche dal Partito Democratico, contro lo sfidante meloniano Paolo Truzzu, attuale sindaco di Cagliari. Abbiamo chiesto se questa sconfitta potesse rappresentare un punto di svolta e inversione di tendenza. Le risposte sono estremamente variegate e tra la risposta più frequente e quella meno frequente c’è una differenza inferiore ai 10 punti. Significa che il campione è ben distribuito e non c’è ...