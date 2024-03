Sondaggi | si accorcia la distanza del Pd su FdI E c' è chi parla di effetto Sardegna

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 1 marzo 2024) Silatra Fratelli d'Italia e il Partito democratico. A meno di cento giorni dalle elezioni europee e a dieci dalle regionali in Abruzzo, tutti gli ultimifotografano un gap sempre più ridotto tra i due partiti avversari, la forza della premier Giorgia Meloni, che si attesta introrno al 28 per cento delle preferenze, e il primo partito dell'opposizione, guidato da Elly Schlein, che naviga sul 20 per cento circa delle intenzioni di voto. A dirlo sono tre diversi rilevazioni: quella di Tecnè, che è anche l'unica a registrare il sorpasso di Forza Italia sulla Lega, il Barometro Politico dell’Istituto Demopolis e infine ilo del 29 febbraio di BiDiMedia. Secondo tutti e tre i, dopo la sconfitta sarda, i partiti di maggioranza registrano un calo. Una sorta di ...