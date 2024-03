Sondaggi politici elettorali oggi 1 marzo 2024 | Fdi e Pd in lieve calo | recupera il M5s di Conte

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 1 marzo 2024)– Secondo l’ultimoo Radar Swg, che riporta le intenzioni di voto al 26 febbraio, con interviste raccolte dal 21 al 26 febbraio, quindi realizzate anche nel giorno dello spoglio per le elezioni in Sardegna, il primo partito è sempre Fratelli d’Italia, ma risulta in discesa. Anche il Partito Democratico di Schlein appare in, ma questa perdita di consenso non tiene conto della vittoria in Sardegna, dove i dem sono stati il primo partito. È plausibile dunque che la prossima analisi possa risentire dell’effetto elezioni in Sardegna, dove l’esperimento del campo largo sembra essere riuscito, e ha portato alla vittoria ...