Sondaggi elettorali Bidimedia | il Pd torna al 20%

(Di venerdì 1 marzo 2024) Balzo di mezzo punto per la Lega Una delle incognite legate alle prossime elezioni europee riguarda chi riuscirà a serrata superare lo sbarramento del 4%. La lotta è serrata secondo gli ultimidi. Due partiti sono appena sopra o sotto questa percentuale, Azione, in crescita di due decimali al 4,3%, e Verdi e Sinistra, anch’essi in progresso dello 0,2% al 3,9%. Non è solo per questo che è ancora presto per pronosticare quanti seggi avranno nel nostro Paese le principali famiglie europee. Vi è una lunga serie di partiti che sono sotto il 3% e non sembra avere chance di eleggere qualcuno a giugno. Sommati i loro voti non sono pochi, si presenteranno, magari raccogliendo le firme? Prenderanno voti o subiranno il voto utile? Se non saranno presenti sulla scheda a chi andrà il loro consenso? Oppure, ...