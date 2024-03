Sofia Castelli uccisa a 20 anni dall’ex nel sonno Le parole terrificanti del killer | “Scusate per il disagio

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Voglio chiedere scusa alla famiglia e a tutti quelli a cui ho causato” ha esordito così Zakaria Atqaoui in udienza per l’omicidio di, l’ex fidanzata che ha ucciso a coltellate nelall’alba del 29 luglio 2023. Il giovano marocchino ha proprio utilizzato la parola “” per descrivere il brutale omicidio di cui si è reso protagonista. Solo ieri Aurora Fiameni, amica di, l’aveva ricordata in un post sui social: “Non ha senso ed è del tutto ingiustificato morire così, a 20, comee la stessa Giulia per mano di chi aveva promesso amore eterno. Ci si dovrebbe interrogare su queste vicende da subito senza attendere di esserne protagonisti”. Leggi anche:...

