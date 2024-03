Sofia Castelli | l’ex fidanzato | “Voglio chiedere scusa per il disagio che ho causato”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Cologno Monzese (Milano), 1 Marzo 2024 - “alla famiglia e a tutti quelli a cui ho”. Lo ha detto in aula Zakaria Atqaoui, il 23enne che all’alba del 29 luglio 2023 ha ucciso a coltellate nel sonno la ex 20ennedopo essersi nascosto nell'armadio della casa della ragazza. Funerale di, il parroco: scommettere su "amori limpidi mai possessivi" Solo queste parole dopo la richiesta di rilasciare spontanee dichiarazioni oggi alla ripresa del processo davanti alla Corte di Assise di Monza, dove si sono costituiti parti civili i familiari di, gli zii e i nonni paterni e materni della ragazza. Parte civile anche l'amica Aurora, che dormiva nella stanza ...

