Società Le casse nerazzurre respirano | 23 milioni in più nella semestrale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Buone notizie per l’Inter sul fronte economico.in chiusura al prossimo 30 giugno, presentata agli investitori, la dirigenza ha evidenziato un miglioramento di circa 23di euro (76 in totale) delle sponsorizzazioni rispetto all’anno precedente nello stesso periodo. Al risultato hanno contribuito diversi fattori: il rinnovo con Nike per il periodo 2024-2031; la firma con Paramount+ come sponsor di maglia, in scadenza a fine anno e al quale potrebbe subentrare un nuovo marchio (da giorni si parla di un possibile ricco accordo con Betsson). Grazie al percorso intrapreso finora in Champions League è stato previsto un introito minimo garantito di 65di euro dall’Uefa. In ogni caso il club dichiara di aver raggiunto l’obiettivo finanziario fissato nell’accordo con l’organo continentale ad ...