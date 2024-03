Società Banca Tema. Finelli è tricolore negli 800 Master

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Mauriziosi è laureato campione italiano800 metri. Ai Tricolori di Ancona il grossetano vince il titolo nella categoria SM40. Per i biancorossi anche tre argenti e un bronzo. È la nona di Maurizio(nella foto). Torna al successo il biancorosso che trionfa800 metri ai Campionati italianiindoor. Sulla pista di Ancona il portacolori dell’Atletica Grossetosuona una sinfonia vincente con il tempo di 2’05’’23 per chiudere con oltre due secondi di vantaggio nei confronti degli avversari dopo una progressione irresistibile nel finale, all’ultimo anno di categoria SM40. Si arricchisce la collezione per il maremmano, al nono titolo individuale della carriera e il terzo ottenuto al coperto dopo quelli ...