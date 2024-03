SnowboardCross | CdM Serra Navada 2024 | Moioli miglior tempo nelle qualificazioni Avanti anche quattro azzurri

(Di venerdì 1 marzo 2024) Un’ottima prova di qualificazione per Michelaverso il turno preliminare della prova diche sabato aprirà la tappa di Coppa del Mondo di Sierra Nevada, in Spagna. La campionessa azurra ha fatto registrare ilassoluto nella prima run con 39?53 dalla Eva Adamczycova (+0?52) e alla francese Chloe Trespeuch (+0?85). Nulla da fare invece per le altre azzurre Sofia Groblechner, Caterina Carpano e Sofia Belingheri che non sono riuscite a superare il turno d’apertura. In campo maschile sono invecei nostri portacolori che hanno ottenuto il pass, seppur nonposizioni di testa. Tommaso Leoni e Lorenzo Sommariva, chiudendo rispettivamente al 14esimo e 19esimo posto, sono riusciti a qualificarsi nella prima run. Omar ...

