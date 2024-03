Smog in Toscana | i dati di Legambiente Le zone più inquinate e quelle dove l’aria è migliore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Firenze, 1 marzo 2024 -in chiaroscuro per lasecondo il report Mal'Aria 2024 dipresentato questa mattina a Firenze: "Ci sono luci e ombre in una cornice generale di lievi miglioramenti, con situazioni storicizzate ancora da attenzionare come la stazione di Capannori per il particolato fine, pm10 e pm2.5, mentre registriamo un rimbalzo peggiorativo per il pm10 nelle stazioni fiorentine di viale Gramsci e via Ponte alle Mosse, ascrivibile secondo noi ai cantieri per la tramvia", sintetizza il presidente regionale dell'associazione Fausto Ferruzza. Il bicchiere mezzo pieno, invece, riguarda isul biossido di azoto e soprattutto sull'ozono "che è un gradiente di inquinamento che registriamo in orario diurno e d'estate in tutte le stazione regionali; a Firenze c'è stato un vero crollo. Il ...