Smog | in periferie più danni a salute | tassi decesso quasi doppi

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - La cappa diche aleggia sulle nostre città sta diventando più soffocante e letale nelle, dove nei quartieri meno verdi e ad alta densità di traffico e di abitanti over 65, idi decessi attribuibili a biossido di azoto e polveri sottili arrivano fino al 50-60% in più rispetto alla media delle aree centrali.ilo. Sotto accusa il mixe stili di vita peggiori legati alle condizioni socio-economiche sfavorevoli, più comuni nei quartieri più periferici. Questa l'allerta lanciata a pochi giorni dal varo della nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria e alla luce dei dati di una indagine condotta dall'Agenzia per la tutela delladi Milano (Ats-Mi), recentemente pubblicata ...