(Di venerdì 1 marzo 2024) Dopo un 2023 in leggero miglioramento a livello nazionale, i primi due mesi del 2024 fanno presagire un anno funesto per la qualità dell’aria. Facciamo il punto su quanto c’è di vero nelle affermazioni catastrofiste delle ultime settimane, su quanto dobbiamo preoccuparci e supossiamo aspettarci in futuro

Ecco qual è la città con più semafori in Italia: il traffico la fa da padrone: Un luogo dove il traffico la fa da padrone. Ci riferiamo alla città con più semafori in Italia, sapete di quale si trattaviaggi.nanopress

Smog e classifiche, cosa rischiamo se non invertiamo la rotta: Ora, e senza ritardi. Smog e classifiche, cosa rischiamo se non invertiamo la rotta Bergamo tra le peggiori Cosa influenza l’inquinamento L’Italia è il primo Paese in Europa per morti attribuibili all ...ecodibergamo

Milano adotterà le misure anti Smog di Londra I veicoli più inquinanti non circolano in tutta l’area metropolitana: A Milano si svolge uno dei più importanti convegni internazionali sull’inquinamento atmosferico, RespiraMi co-organizzato dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, dall’Imperial ...milano.corriere