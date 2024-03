Smart Connect | soluzione Lenovo-Motorola per integrazione totale multi-device

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 1 marzo 2024) (Adnkronos) – Lavorare senza interruzione, indipendentemente dai dispositivi utilizzati: è la promessa di, lasoftware presentata al WMC dache unisce e crea connessione tra ecosistemi digitali, per un’esperienza‘fluida’. Pensata per tutti i tipi di consumatori, dagli studenti ai creativi,connette i dispositivi compatibili, come telefoni, tablet e PC, superando il vincolo del sistema operativo ‘condiviso’. In questo modo gli utenti possono facilmente espandere ciò che viene visualizzato sui loro telefoni su uno schermo più grande. Possono, ad esempio, spostare giochi, film, serie e applicazioni dal telefono al televisore con estrema facilità, usufruendo di uno ...