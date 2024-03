Slow Wine Fair | i 12 migliori vini assaggiati | secondo il Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il messaggio è chiaro: il nuovo approccio al vino cambierà anche tutta l'agricoltura. Questo il senso della terza edizione di: mille espositori presenti, più di 300 in più rispetto allo scorso anno, per unaList (così viene chiamata dagli organizzatori) di ben 3.576 etichette da degustare in allegria. E la direzione resta fissata verso un orizzonte più buono, più pulito e più giusto. L’atmosfera che regnava a Bologna era gioiosa, piena di brio e spensieratezza. Più di 12mila gli ingressi registrati, un vero record. Il momento non è di certo deise osserviamo diversi fattori che riguardano il mondo del vino, a partire dall’export, ma forse, anche per questo, una fiera rivolta perlopiù al pubblico di appassionati e consumatori finali è quello che ci vuole in questo momento. ...