Slittino | Nations Cup 2024 | Verena Hofer vince a Sigulta | Nina Zoeggeler terza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 1 marzo 2024)trionfa nell’ultima tappa, a Sigulda (Lettonia) dellosingolo diCup. L’azzurra ha chiuso in 41”872 con 0.048 di vantaggio sull’americana Britcher. Terzo posto per l’altra italiana(+0.284). Le due campionesse azzurre stanno dominando laCup.sale con questo successo a 629 punti. Staccata di 90 punti dalla connazionale. Al maschile Alex Gufler è sesto nel singolo. L’altoatesino ha fatto segnare un discreto 48”632 a 0.304 di distanza dal tedesco Grancagnolo, che ha vinto la gara con 0.020 di margine sull’ucraino Mandziy. Chiude il podio il lettone Rinks, a 0.082. Nella generale, in testa Berzins con 515 punti, seguito da Ninis, 507, e Dukach ...