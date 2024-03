Slavina si stacca dal Monte Tesoro Nessun danno | ma è allerta rossa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) Unasi èta dal, sopra Carenno e la Valle San Martino. La valanga ha lasciato una cicatrice marrone nel manto bianco che ricopre il pendio. Non sono state coinvolte persone e nemmeno edifici. Si è trattato di un piccolo distacco, ma che testimonia come basti veramente un nonnulla per innescare una valanga, a causa della neve instabile, bagnata e pesante. Proprio per questo la Sp 63, l’unico collegamento da e per Morterone, al momento resta chiusa. Sebbene il manto nevoso che sovrasta il versante su cui si inerpica la provinciale sia in progressivo assestamento e consolidamento, il rischio di valanghe resta marcato.