Siviglia vs Real Sociedad – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 1 marzo 2024) Lacercherà di riprendersi dalla delusione della semifinale di Copa del Rey quando riprenderà la sua campagna di Liga in trasferta asabato 2 marzo pomeriggio. Gli ospiti hanno perso ai rigori contro il Maiorca negli ottavi di finale della coppa mercoledì scorso, mentre ilentrerà in campo dopo la sconfitta per 1-0 contro ilMadrid, leader della divisione, nella massima serie spagnola. Il calcio diinizio divsè previsto alle 14 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’ultima volta che ilè rimasto imbattuto per quattro partite in tutte ...