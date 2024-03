Singo racconta | «In estate l’Inter era interessata a ingaggiarmi!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 1 marzo 2024), dopo gli anni al Torino è passato la scorsaal Monaco, svela un retroscena di mercato. Pureera sul giocatore. CORTEGGIATO ? A Marca, Wilfried, oggi al Monaco, rivela qualche retroscena di calciomercato: «C’erano diversi club interessati a ingaggiarmi come Milan, Atalanta o Inter, ma dopo averci pensato ho deciso di andare al Monaco. Ne ho parlato con il mio agente, Maxime Nana, e anche con Nicolás Nkoulou, che ha giocato nel Monaco ed è come un fratello per me. Mi ha parlato molto bene della società, spiegandomi che è un ottimo posto per continuare a crescere e a migliorare. Ora sono contento». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...