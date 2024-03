Singo | 'Milan e Inter mi volevano | ecco perché ho scelto il Monaco'

Elodie dopo l’anno d’oro di Red Light è tornata in radio con un nuovo singolo in collaborazione con i Club Dogo . Il titolo Soli A Milano fa parte del nuovo ... (biccy)

Lazio-Milan, le probabili formazioni: Sarri sfida Pioli. Immobile e Giroud dal 1': Quasi tutto pronto per Lazio-Milan. Il match - valido per l'anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A - è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. Chi naviga in acque ...mediagol

Conte Milan, affare saltato: ecco dove andrà il tecnico ex Inter: Antonio Conte è tra gli allenatori a spasso più richiesti di tutta Europa. Il Milan lo vuole come dopo Pioli, ma non è l’unica squadra Antonio Conte è pronto a tornare ad allenare e il Milan ci stareb ...onefootball

Ranking Uefa per nazioni, l’Italia vola grazie anche al Milan: la classifica aggiornata: Al termine della tre giorni di coppe europee tra Champions League, Europa League e Conference League, alla quale ha partecipato anche il Milan che ieri ha battuto il Rennes all’andata dei playoff di E ...onefootball